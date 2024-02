Closing Time | Opp Blazen

Vanochtend werd de bekende Amsterdamse drillrapper Bigidagoe op een bedrijventerrein bij station Sloterdijk doodgeschoten. Danzel Silos, zoals hij eigenlijk heette, werd 26 jaar.

De rapper kreeg in 2020 landelijke bekendheid toen hij werd neergeschoten in de rivierenbuurt en daar weer een rapnummer over maakte. Ook zijn ouderlijk huis werd enige tijd later beschoten.

Achter die beschietingen zou een rapvete met rivaal Chivv schuilgaan. Twee jaar geleden werden de rappers preventief gearresteerd en kregen ze verbiedsverboden opgelegd.

Vingers afknippen

Afgelopen december nog eiste Justitie vier jaar cel tegen Bigidagoe en acht medeverdachten van rapformatie Zone 6 wegens de ontvoering en mishandeling van de rivaliserende rapper Kobus L. Die zou een bestelbusje in zijn gedwongen, geslagen en geschopt. Ook zouden de verdachten hebben gedreigd zijn vingers af te knippen als de vrienden van L. niet met €50.000,- op de proppen zouden komen.

Over iets minder dan twee weken doet de rechtbank uitspraak in die zaak.