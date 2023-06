Closing Time | Obeah Man

Hij is in hoge mate een musicus voor mannen. Een hoop mannen verafgoden hem. In het algemeen vinden vrouwen hem onbeluisterbaar. Als je een kamer snel leeg wilt hebben, zet dan simpelweg Trout Mask Replica op, zijn legendarische album uit 1969 dat werd geproduceerd door Frank Zappa en uitgebracht door diens platenmaatschappij Straight. Ik heb mensen gezien die gillend naar de deur renden na minder dan tien seconden van “Frownland,” het openingsnummer van het album, met z’n harde akkoorden, bizarre melodie, de kakafonie aan botsende metrums en raspende, onbegrijpelijke teksten.

Aldus journalist Christopher James Stone over Captain Beefheart voor Splice Today. En Stone kan het weten, want hij maakte naam met schrijven over de Britse tegencultuur met z’n demonstranten, hippies, punkers, neo-heidenen, ravers en rondtrekkende New Agers.