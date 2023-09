Fanny was de eerste band die volledig uit vrouwen bestond en serieuze rockmuziek maakte.

De band was opgetrokken rond twee Filipijns-Amerikaanse zussen, gitariste June en bassiste Jean Millington en produceerde vier albums voor ze uit elkaar gingen. Ondanks hun kortlopende carrière baanden ze de weg voor veel andere vrouwelijke rockartiesten.

In 2021 werd de band nog eens in de schijnwerpers gezet in de documentaire FANNY: The Right to Rock.