Antihomogenisatie hittegolven

DATA - Nog vers in uw geheugen wellicht, de hittegolf van 2020. Die was eigenlijk niet eens zo bijzonder. Maar wellicht herinnert u zich de hittegolf van 2018 nog, die 27 dagen duurde? Of de vijf hittegolven van 1995? Dat waren pas zomers!

Alleen… die hittegolven bestaan niet. Althans, niet volgens de huidige manier van meten. Net zo goed als dat een aantal hittegolven van voor 1951 nu niet meer in de boeken staan.

Dat komt door de homogenisatie van de data van voor 1951. Daar was een reden voor (oude meethut met open onderkant) en dat is goed uitgevoerd. Maar dat weerhoudt de hardcore ontkenner er niet van om bij iedere nieuwe hittegolf te beginnen over de verdwenen hittegolven.

Okay, prima, laten we het eens omdraaien. We laten de pre-1951 homogenisatie achterwege en nemen die data als norm. Dan blijven die oude hittegolven bestaan. Maar… dan moeten we wel alle post-1950 data antihomogeniseren om het vergelijkbaar te maken. Bij deze!





Voor 1951 staan er dan 23 hittegolven in plaats van de officiële zeven nu. En vanaf 1951 zien we 53 hittegolven, 32 meer dan de 21 officiële.

Hoe hebben we dat bepaald? Door de pre-homogenisatie data tot 1951 in detail te vergelijken met de post-homogenisatie data en middels een ML-engine met een SGTD-algoritme van iedere dag vanaf 1951 uit te rekenen wat de had moeten zijn als de oude meethut nog gebruikt was.

(oftewel, een soort gewogen gemiddelde van de verschillen pre- en post-homogenisatie per dag per tiende graad als vector voor het antihomogeniseren)

Het doet er eigenlijk niet zoveel toe. Los van het feit dat inmiddels overtuigend aangetoond is dat de homogenisatie goed in elkaar zit, is het gewoon veel te vrijblijvend van de ontkenners om alleen maar te roepen dat er hittegolven weggepoetst zijn voor 1950. Wees dan consequent en accepteer ook dat er 32 hittegolven nu niet bestaan. Want linksom of rechtsom, het aantal hittegolven neemt toe.

Met dank aan Koos de Boer voor het idee en denkwerk hierachter.