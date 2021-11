Aftellen en afstrepen

COLUMN - Zodra Sinterklaas in het land is, begint het aftellen. Het is immers het teken dat het einde nadert. De optimisten spreken liever van een nieuw begin.

Het jaar loopt ten einde, een nieuw jaar staat klaar. Op naar de wisseling van de wacht. Aftellen en we strepen af wat voldaan is.

In chronologische volgorde:

Morgen

Niets belangrijker dan voetballen. In een lege Kuip zonder publiek moet Nederland haar ticket voor het WK veilig zien te stellen tegen Noorwegen. Winst of gelijkspel is genoeg.

Hoewel? Bij gelijkspel van 0 – 0, zou Turkije met minstens veertien doelpunten moeten winnen van Montenegro om boven het doelsaldo van Nederland uit te stijgen. We tellen af, gaan het zien en strepen af.

17 november

Nog twee dagen en de formatiebesprekingen worden voortgezet. Van 17 tot en met 19 november, wederom op landgoed De Zwaluwenberg. Mocht er ondertussen in de achterkamertjes wonderen zijn geschied, zou 19 november een graatmager coalitieakkoord bekend gemaakt kunnen worden.

We tellen af, gaan het zien, maar strepen we het ook af?

3 december

Nog achttien dagen en de duur van de huidige coronamaatregelen lopen af. Een dag later zal het kabinet de situatie opnieuw bekijken. We tellen af, gaan het zien, maar te vrezen valt dat het enige dat af gestreept kan worden de ‘casualties’ zijn.

5 december

Nog twintig dagen en in naam van Sint geven we elkaar kadootjes. We tellen af, gaan het meemaken en de jacht op schaarse. dure kadootjes kunnen we dan wel afstrepen.

17 december

We tellen 32 dagen af en het politieke Kerstreces begint. Vier weken later hervatten de volksvertegenwoordigers het werk. Of het parlement een rustige kerstvakantie tegemoet gaat, hangt natuurlijk af van wat er zoal rond kabinetsformatie en coronapandemie gebeurt.

Of welk ongeluk er nu weer uit de portofolio van Ruttes oeuvre komt rollen. Dat kan natuurlijk ook. We tellen af, zullen wel zien en strepen nog helemaal niets af.

Kerst

Dan wordt het 24 december. Halleluja! Een kerstkindjekabinet ziet het licht! Dat is althans een van de scenario’s waar de parlementaire pers rekening mee houdt.

Ook zonder dat heuglijke feit viert Nederland drie dagen lang de kerst. Hopelijk weer met meer dan vier gasten aan tafel. We tellen af en gaan wel zien wat we kunnen afstrepen.

A change is gonna come

We tellen 46 dagen af, kijken nog eventjes naar het oude jaar om die voorgoed af te strepen. En wensen nu alvast alle hulpverleners een heel rustige oudjaarsavond.

Nog 47 dagen en daar is-t-ie dan: het nieuwe jaar! Alles wat we nog niet hebben afgestreept gaat op de lijst goede voornemens. Of gaat, zonder nog maar één blik waardig te keuren, de prullenbak in.

We tellen af, gaan het zien en strepen af.