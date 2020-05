5g helpt TEGEN het Coronavirus!!!

OMG! De MCM (Main Conspiracy Media) houden iets heel wezenlijks voor ons verborgen. Met al hun aandacht voor het affakkelen van zendmasten (4g!….) en vingerwijzen naar Bill Gates, willen ze vooral niet dat er aandacht is voor een fantastische ontdekking!!!

Gezien de macht van de MCM heb ik voordat ik dit stuk schreef wel een onderduikadres gezocht. Want voor je het weet stuurt de MCM de agenten van de Undeep State op me af om de waarheid te onderdrukken of te overschreeuwen. Maar ik ben een echte patriot en zal niet zwijgen!!1!!!

De MCM hebben ons massaal laten geloven dat 5g de oorzaak is van het Coronavirus en dat het onderdeel is van het grote complot om iedereen een chip te implanteren. Echter, het omgekeerde is waar! 5g werkt remmend tegen het Coronavirus! Alleen wil de MCM dit verborgen houden omdat ze hopen dat de chaos als gevolg van de pandemie ze de mogelijkheid geeft om totaal de macht te grijpen. Dit mag dus niet verborgen blijven!!!

Het bewijs ligt op straat.





Op 1 januari van dit jaar moesten alle apparaten, vooral draadloze microfoons, naar een andere frequentie en mocht de 5g band van de EU niet meer gebruikt worden.

Totale stilte op die frequencies dus. Wat gebeurde niet snel daarna? Het virus brak door in Nederland. Dat kan geen toeval zijn.

Maar het ultieme bewijs komt nog wat later. Twee en halve maand lang groeit het aantal Corona-gevallen in Nederland gestaag. Maar op 28 april zet Vodafone/Ziggo als eerste hun 5g-netwerk aan in Nederland. En direct daarna vlakte de toename van het aantal Covid-19 gevallen in Nederland snel af.

Kortom, 5g beschermt ons tegen dit virus. Geloof dus niet de praatjes van de MCM, die hebben een belang om je onwetend te houden. Wordt Wakker!