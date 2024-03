Rechtse populisten hebben geen boodschap aan vrouwenrechten

De Europese Conservatieven en Hervormers (van o.a. de Poolse PiS) en de groep Identiteit en Democratie (van o.a. Marine Le Pen) scoren slecht op vrouwenrechten.

Ze zullen verkondigen dat ze opkomen voor ‘het volk’. Maar de helft van het volk komt er bekaaid af als we kijken naar de stemmingen van de populisten in het Europarlement, schrijft Marie Hélène Ska, secretaris generaal van de Belgische vakbondsfederatie ACV-CSC.

‘Tegen gelijke beloning, tegen fatsoenlijke werk- en levensomstandigheden voor vrouwen, en zelfs tegen het niet onderschrijven van de strijd tegen geweld en mensenhandel – dat zijn de stemmen van extreemrechts in het Europees Parlement tijdens de afgelopen termijn.’

Ska noemt als voorbeeld een rapport uit 2022 over gelijk loon voor gelijk werk. Vooral nationalistische en extreemrechtse Europarlementariërs van de fracties Europese Conservatieven en Hervormers en Identiteit en Democratie verzetten zich tegen de conclusies of onthielden zich van stemming (de richtlijn die er uit voortkwam is afgelopen voorjaar overigens aangenomen).

Als extreemrechts wint komen vrouwenrechten in gevaar, schrijft ook Giovanna Coi op Politico.

Zij wijst bovendien op de politieke participatie van vrouwen, die weliswaar licht is gestegen maar nu onder druk staat van allerlei vormen van intimidatie

‘De vertegenwoordiging van vrouwen in de Europese politiek is verbeterd, maar blijft beperkt. In 2023 was slechts een derde van de nationale parlementsleden vrouw – tegen 22 procent in 1999. Het Europees Parlement doet het iets beter: 40 procent van de leden is vrouw.’

‘Maar uit een onderzoek onder 145 vrouwelijke parlementsleden uit 45 Europese landen in 2018 bleek dat meer dan 85 procent van de geïnterviewde vrouwen te maken had gehad met psychologisch geweld, en dat bijna de helft was bedreigd met verkrachting of fysieke mishandeling.’

Over de aanpak van geweld en intimidatie op het werk, schrijft Marie Hélène Ska: ‘Toen de kwestie van de goedkeuring van een Conventie door de EU-lidstaten onlangs ter sprake kwam in de commissies van het Europees Parlement, was er opnieuw krachtige steun, maar niet van extreemrechts.’