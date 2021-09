Separatistenleider Carlos Puigdemont is gisteren in Italië op bevel van de Spaanse justitie gearresteerd.

Puigdemont die in België in ballingschap woont was al eens eerder in Duitsland gearresteerd,maar weer vrijgelaten. Er is nu een nieuw Europees opsporingsbevel uitgevaardigd op aandringen van Spanje. Puigdemont was op Sardinië waar hij de leiders van de onafhankelijkheidsbeweging daar ontmoette.