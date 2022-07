Orbán wil geen ‘gemengd ras’ in zijn regio

De Hongaarse premier Viktor Orbán roept met dubieuze uitspraken heftige reacties op.

Op een door Boedapest gesponsorde Zomeruniversiteit in het Roemeense Baile Tusnad waar Hongaarse politici de Hongaarse minderheid in Roemenië toespraken zei Orbán dat migratie Europa en het Westen in tweeën heeft gesplitst. Hij meent dat landen waar Europese en niet-Europese mensen zich vermengen ‘geen naties meer zijn: ze zijn niets meer dan een conglomeraat van volkeren.’ En zo ver wil hij het in zijn regio niet laten komen. ‘In het Karpatenbekken zijn we geen gemengd ras’, zei Orbán, verwijzend naar een regio die wordt gedeeld door Roemenië en Hongarije. ‘We zijn bereid om met elkaar te mengen, maar we willen geen gemengd ras worden.’

Zijn woorden herinneren aan ‘gevaarlijke ideologieën in de geschiedenis’, zo reageerde de Centraal-Europese tak van het American Jewish Committee. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken vond Orbáns uitspraken onacceptabel en betreurde het dat dergelijke propaganda op Roemeens grondgebied plaatsvond, ‘gegeven het feit dat onze posities op dit punt verschillen’.



Het zal Orbán koud laten. Hij sprak voor ‘zijn’ Hongaren en neemt in zijn extreem-nationalisme geen blad voor de mond.