Wereldwijd staakt het personeel van Amazon vandaag voor betere arbeidsvoorwaarden.

Op deze dag, Black Friday, drie jaar geleden, coördineerden Amazon-magazijnmedewerkers en hun progressieve bondgenoten voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf een wereldwijd protest onder de noemer ‘Make Amazon Pay’. Tijdens de pandemie had Amazon – de oprichter, Jeff Bezos, de rijkste persoon ter wereld – werknemers gedwongen om zonder beschermende uitrusting in de magazijnen te zijn. Maar op Black Friday drongen ze terug met stakingen en acties in vijftien landen om veiligheid en waardigheid te eisen.

Vandaag zijn er opnieuw acties in meer dan dertig landen.In Duitsland begon de staking gisteren in in de vijf logistieke centra in Koblenz, Leipzig, Rheinberg bij Duisburg, Dortmund en Bad Hersfeld. Vakcentrale Verdi roept op tot een ‘tariefcontract voor goed en gezond werk’. ‘De werknemers melden een enorme druk om te presteren, wat een klimaat van angst creëert, vooral in de fulfilmentcentra.’

In Luxemburg, het Europese hoofdkantoor van Amazon, wordt actie gevoerd tegen de recente ontslagen en de belastingontwijking. Hoewel Amazon in 2022 €50 miljard aan inkomsten behaalde, betaalde Amazon voor het vijfde jaar op rij geen belastingen in Luxemburg.

In zeven landen – Japan, Nederland, Duitsland, Ierland, Italië, Groot-Brittannië en Canada – zullen klimaatactivisten protesteren bij de faciliteiten van Amazon Web Services (AWS). Ze veroordelen de ‘greenwashing’ van Amazon, de groeiende impact op het klimaat en het elektriciteitsverbruik van zijn datacenters en de contracten van AWS met bedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken.