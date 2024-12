Israëlische inmenging en bedreiging van het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Op initiatief van The Rights Forum roepen zes organisaties het Openbaar Ministerie op een strafrechtelijk onderzoek te openen naar pogingen van Israël om onderzoek van het Internationaal Strafhof te dwarsbomen.

De Israëlische inmenging kwam in mei aan het licht na onderzoek van The Guardian en de Israëlische nieuwswebsites +972 Magazine en Local Call. Daaruit bleek dat Israël het Internationaal Strafhof bijna tien jaar lang heeft bespioneerd, en zijn medewerkers heeft geïntimideerd, belaagd en belasterd. De inmenging was gericht op het saboteren van het onderzoek door het Strafhof naar Israëlische en Palestijnse (oorlogs)misdaden in bezet Palestijns gebied, waarmee het Hof in januari 2015 een begin maakte.

Al in 2016 kreeg Nederland een indicatie van de Israëlische inmenging toen een juriste in Nederland met de dood werd bedreigd. Onderzoek liep op niets uit en de zaak werd in mei 2019 gesloten.

Hoe ernstig de situatie is, blijkt ook uit waarschuwingen van het Strafhof zelf. Al in mei deed de hoofdaanklager, de Brit Karim Khan, een boekje open over de ongekende druk die op het Hof wordt uitgeoefend. Deze week sloeg de president van het Hof, de Japanse rechter Tomoko Akane, alarm. Volgens haar staat het functioneren van Hof op het spel.

Hoe dit zo gruwelijk mis heeft kunnen gaan, is een vraag op zichzelf. Het is amper voorstelbaar dat de Israëlische activiteiten door niemand zijn gesignaleerd. Feit is dat er overtuigende redenen bestaan om naast de Israëlische inmenging ook het Nederlandse onvermogen grondig te onderzoeken, schrijft The Rights Forum.

The Rights Forum is een petitie gestart om de eis tot strafrechtelijk onderzoek kracht bij te zetten. De boodschap: als Nederland geen veilige plek is, kan het Internationaal Strafhof zijn belangrijke werk niet doen.

[persbericht The Rights Forum]