Getuige tegen Assange geeft leugens toe

Hoofdgetuige in zaak tegen klokkenluider Assange geeft toe gelogen te hebben.

Sigur Thordarson heeft het IJslandse tijdschrift Stundin verteld dat zijn aantijgingen tegen Assange in de aanklacht onwaar zijn en dat Assange niet om het hacken van bank- of politiegegevens heeft gevraagd. Hij zou dat gedaan hebben in ruil voor ontslag van vervolging door de Amerikaanse autoriteiten.

De leugens van Thordason werden na diverse wijzigingen in de aanklacht door rechter Baraitser vorig jaar geaccepteerd als bewijs voor het uitleveringsverzoek van de Amerikaanse justitie. Ondanks een klacht van de verdediging dat men niet in staat was geweest dit nieuwe bewijs zelf te onderzoeken. Uiteindelijk wees Baraitser de uitlevering af op medische gronden. Een beroep loopt nog.

Thordason werd in IJsland veroordeeld voor grootschalige fraude, vervalsingen, diefstal en seksueel misbruik van minderjarige jongens.