Een nieuwe wereldwijde economische consensus

Wereldleiders die dit weekend bijeenkomen op de G20 conferentie in Rome hebben volgens de econoom Mariana Mazzucato de keuze: doorgaan met het steunen van een mislukt economisch systeem of een nieuw internationaal sociaal contract steunen.

Mazzucato vraagt aandacht voor een alternatief voor het huidige economische model dat vervat is in de Washington Consensus. In aansluiting op de laatste G7 top in Cornwall ontwikkelde zij samen met anderen de Cornwall Consensus:

‘Het alternatief is de onlangs voorgestelde ‘Cornwall Consensus’. Terwijl de Washington Consensus de rol van de staat in de economie minimaliseerde en een agressieve, ‘vrijemarkt’-agenda van deregulering, privatisering en handelsliberalisering pushte, zou de Cornwall Consensus deze imperatieven omkeren . Door de economische rol van de staat nieuw leven in te blazen, zouden we sociale doelen kunnen nastreven, internationale solidariteit kunnen opbouwen en het mondiale bestuur kunnen hervormen in het belang van het algemeen welzijn.’

De opstellers van deze Cornwall Consensus komen met adviezen die de wereldwijde economische veerkracht na de financiële crisis van 2008 en de huidige pandemie moet herstellen.

‘We staan aan de vooravond van een langverwachte paradigmaverschuiving. Maar deze vooruitgang kan gemakkelijk worden teruggedraaid. De meeste economische instellingen worden nog steeds geregeerd door verouderde regels waardoor ze niet in staat zijn om de maatregelen te nemen die nodig zijn om de pandemie te beëindigen, laat staan ​​het bereiken van het doel van het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 ° C.’

Ook iets voor de formatietafel, misschien?