Quote du Jour | Tandje bij zetten

De Nederlandse ziekenhuizen moeten eerst zelf een tandje bij zetten om de wachtlijsten weg te werken voordat hulp uit Duitsland aan bod komt.

Dat vindt minister Kuipers van VWS tenminste. Een dergelijk genereus aanbod zo hooghartig afwimpelen getuigd voor een behoorlijke blindheid voor de stand van zaken. Als de minister een beetje goed was geïnformeerd, dan zou hij weten dat het ziekteverzuim in de zorg nog steeds torenhoog is.

Als een trap na durft de minister ook nog het volgende te zeggen:

Er is nu geen covid, het is geen griepseizoen en het is ook nog geen vakantie. De ziekenhuizen moeten nu vol draaien.

Toegegeven, de griepgolf hebben we net achter de rug. Covid19 is nog steeds onder ons; het aantal besmettingen stijgt zelfs weer en het ECDC waarschuwde al een maand geleden voor een zomergolf. Het RIVM vond dat weliswaar wat voorbarig, maar in Portugal loopt het aantal ziekhuisopnames alweer behoorlijk op. En als laatste draaien de ziekhuizen al volop. Dat ze niet het aantal patienten ‘verwerken’ van voor 2020 is niet gek. Om echt volop te kunnen draaien heb je wel personeel nodig. En daar weten we al van dat dat nogal een knelpunt is.

Het lijkt me eerder een goed idee als de minister en zijn ambtenaren een tandje bij zetten bij de voorbereiding op een volgende Covid19-golf.