Quote du Jour | Beter moeten waarschuwen

Het kabinet had in september beter moeten waarschuwen voor het risico dat de besmettingen weer zouden kunnen oplopen. Dat zei premier Rutte in het debat in de Tweede Kamer over de coronamaatregelen.

In plaats van beter waarschuwen had het kabinet beter moeten anticiperen. Hoe dan? Een paar suggesties: Zorgen dat de capaciteit voor het testen en traceren bij de GGD op orde is. Eerder maatregelen aanscherpen in plaats van wachten tot het eigenlijk al gierend uit de klauwen loopt; het is namelijk niet de eerste keer dat ze die fout maken. Eerder sturen op het versterken van de zorgcapaciteit.

Iedere Jan Doedel kan dit bedenken, waarom het kabinet dan niet?