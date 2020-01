Explosie aan nieuwe banen dankzij adviezen Borstlap

SATIRE - Politieke partijen bieden tegen elkaar op in hun verwachtingen hoeveel mensen aan het werk geholpen zullen worden dankzij de voorstellen van de commissie Borstlap.

Een commissie onder leiding van oud-topambtenaar Hans Borstlap presenteerde vorige week een verregaand voorstel om een eind te maken aan misstanden rond flexibele arbeidsrelaties. Deze zouden zoveel mogelijk ingeruild moeten worden voor vaste contracten waaruit je ieder moment zonder vergoeding ontslagen kunt worden als je baas maar zegt dat je er niks van bakt.

‘Ons advies verenigt het beste van twee werelden’, zegt Borstlap trots.

‘Bazen kunnen flexibeler omgaan met hun personeel en arbeiders krijgen de worst van een duurzame arbeidsrelatie voorgehouden. Dat laatste gebruiken we in plaats van vast contract, omdat sommige werkgevers dat een vies woord vinden. Er hangt een ongewenste associatie rond die term. Met duurzaam kun je echt alle kanten op.’

De plannen zijn in Den Haag met name bij linkse partijen met grote instemming ontvangen. ‘Op het bedrijfsleven hebben we als overheid geen enkele grip, dus is het logisch dat we arbeiders opjagen om het kapitalistische systeem te hervormen’, aldus GroenLinks-voorman Jesse Klaver, die door sommigen op Twitter gezien wordt als de eigenlijke regeringsleider. Hij feliciteerde Borstlap met diens ‘revolutionaire voorstellen’.

Rondpompen

Klaver: ‘Door de huidige flexwerkers in een duurzame arbeidsrelatie te wurmen, kunnen we ze aanslaan voor de inkomstenbelasting. Dat kost de werkgevers natuurlijk ook wat geld aan premies, maar aan hen geven we het terug door de ziektewet te versoberen en de ontslagbescherming uit te hollen. Het is win-win. Arbeiders worden niet meer uitgebuit in flexconstructies, de belastinginkomsten stijgen en het bedrijfsleven is spekkoper. Het arbeidersparadijs komt rap naderbij op deze manier.’

PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher is eveneens enthousiast. ‘Wij vinden het als PvdA erg belangrijk om mensen aan het werk te helpen. Inperking van de ziektewet en versoepeling van de ontslagregels zorgen dat mensen sneller op straat komen te staan. Dan kunnen ze ook weer aan werk geholpen worden. Met een beetje geluk kunnen we dankzij deze voorstellen twee keer zoveel mensen een baan bezorgen als voorheen.’

Volgens insiders is Mark Rutte geschrokken van de linkse reacties. Hij vreest dat ze aan de haal zullen gaan met een succes dat hij wil claimen. ‘De heer Asscher is weer eens veel te pessimistisch’, zei de premier tijdens zijn wekelijkse persconferentie. ‘Hij vergeet de beperking van uitzendcontracten tot een half jaar. Daardoor moeten mensen eerder op zoek naar een nieuwe betrekking. Wij denken dat we zeker vier keer zoveel mensen kunnen rondpompen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Als we dit handig aanpakken, kunnen we zelfs meer vacatures vervullen dan er werklozen zijn.’