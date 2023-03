Corona is over! Maar niet heus…

DATA - De regering heeft op basis van het OMT advies besloten dat de Corona pandemie in Nederland over is. Niet meer testen, geen maatregelen meer, alleen af en toe in je elleboog hoesten in plaats van in iemands gezicht (wat een Nederlandse traditie is).

Nou zou ik heel goed kunnen leven met dit advies, als het Coronavirus ook daadwerkelijk onschadelijk was geworden en de impact te verwaarlozen. Maar wat schetst mijn verbazing als ik naar de cijfers kijk? We zitten midden in alweer de twaalfde golf (plus of min 1) en die is nu al net zo hoog als de vorige twee.

Dus ik snap het werkelijk niet.

Maar laat ik u even meenemen door het datalandschap. Want wat er nu nog aan cijfers gepubliceerd wordt, geeft zonder extra duiding een te beperkt beeld en leidt tot goedgelovigheid richting het regeringsadvies.

Hiervoor moeten we wel even samen wat dataheuveltjes nemen. Neem even de tijd.

We starten even met de volgende grafiek. Die geeft vier belangrijke indicatoren m.b.t. Covid-19 weer, maar dan allemaal geschaald naar hun eigen mediaan (dat is de middelste waarde). Zo kan je de trends vergelijken terwijl de oorspronkelijke waarden een andere schaal hebben.

In deze grafiek is duidelijk te zien dat niet alle waarden gelijk op en neer gaan. Daar zijn een aantal redenen voor. Ten eerste gaat het hier in de donkere lijn om positieve testgevallen zoals gemeld door de GGD. Echter, in het begin was er nog niet voldoende testcapaciteit en het laatste jaar was testen steeds minder nodig Dus ook al hadden mensen Corona, ze zaten niet in de meting. Een andere reden heeft betrekken op de ziekenhuisopnames. Die dalen relatief ten opzichte van bijvoorbeeld riool en infectieradar. Dat komt deels door vaccinaties en deels door eerdere infecties. De kans dat je in het ziekenhuis komt na infectie is lager als je recent gevaccineerd bent en/of recente al een infectie hebt doorlopen.

Uit deze grafiek nemen we de periode oktober 2021 tot en met april 2022. Want in die periode was zowel de testcapaciteit toereikend als de druk om te testen maximaal (Corona Toegangsbewijs nodig etc….). Dat is dus de meest representatieve periode qua telling van het aantal dagelijkse nieuwe gevallen.

De andere redelijk betrouwbare meting is die van het riool. Die wordt namelijk nauwelijks beïnvloed door ons gedrag. Het is zuiver een meting van hoeveel virusspul er in onze ontlasting zit.

Als we die periode gebruiken, komen we tot een verhoudingsgetal van 26 tussen de waarde van het riool en het aantal gevallen (rioolwaarde * 26 = gevallen).

Vervolgens stellen we dat zelfs met het goed testen er ongeveer 50% van de gevallen gemist wordt (want die hadden niet voldoende reden om te laten testen of “geloofden” er niet in). En moeten we er ook vanuit gaan dat in de tests ongeveer 10% dubbeltellingen zitten omdat mensen zich lieten hertesten om te zien of ze inmiddels volledig vrij waren van de besmettelijkheid. Dan wordt de factor 36 (dus rioolwaarde * 36 = werkelijk aantal nieuwe gevallen).

Gaan we vervolgens uit van de gemeten rioolwaarden en deze formule, dan is dit bij benadering het verloop van het aantal nieuwe gevallen per dag tot en met vandaag:

In de week dat de regering uitspreekt dat de Corona-pandemie in Nederland nu toch echt over is, krijgen we er 80.000 nieuwe gevallen bij, per dag.

En ergens tussen de 1 en 5 procent van die gevallen krijgt Long-Covid (800 tot 4.000). En een ander deel van de gevallen krijgt als gevolg van de infectie dingen als hartklachten, problemen met de hersenen of het zenuwstelsel in het algemeen en soms problemen met hun immuunsysteem.

Oh, en deze grafiek laat ook zien dat in 14 maanden tijd iedere Nederlander een keer een infectie moet hebben gehad. Of een deel meerdere keren en een deel niet natuurlijk. Maar theoretisch hebben we nu dus “herd immunity” te pakken. Behalve dat je dus niet immuun bent, want anders zouden er nu niet weer 80.000 nieuwe gevallen per dag bij komen. Mensen hebben hooguit een snellere en betere reactie op het virus.

Het OMT zegt in haar advies eigenlijk dat Corona “mild” is geworden. Daarbij wijzen ze vooral naar het aantal sterfgevallen en IC-opnames. Ja, die zijn relatief lager dan in het begin. Maar dat is dus niet raar als je iedereen ieder jaar een infectie laat doormaken. De kwetsbaren zijn inmiddels overleden en de rest heeft nog wat weerstand over van de vorige keer. Dat maakt het virus niet “mild”. Dat maakt dat je constant heel veel ziekte en lange termijn effecten accepteert.

De ziekenhuisbezetting is daar wel een aardige indicatie voor nog steeds. Nee, niet meer zo ernstig als de IC. Maar wel gewoon steeds mensen in een ziekenhuis. Geen moment meer zonder het virus. Je kan dat “normaal” verklaren natuurlijk. Ik vind dat ongezond. En volgens eerdere normen was het ook “ernstig”. Maar goed, normen kan je aanpassen.

En ter onderbouwing wordt ook doodleuk regelmatig nu verwezen naar dan andere virus, Influenza. Het zou nu net zo “mild” als influenza zijn. Nou, nee. Influenza is een seizoensvirus. Daar heb je een paar maanden last van en soms kent het ziekenhuis een piek daardoor. En ja, dan sterven er ook veel mensen. Maar dan is het ook weer even over. Niet zo bij Corona. Dat is een permanent probleem. Laten we dit illustreren door even wat griepgolven over de coronagolven te projecteren qua ziekenhuisbezetting:

Mocht het plaatje al niet sprekend genoeg zijn, hier staan bijna vier keer zoveel bedligdagen in voor Corona als voor Influenza. Dat is dus ook vier keer zoveel druk op de gezondheidszorg. Nog steeds. En niets wijst er op dat dit nu zomaar magisch gaat verdwijnen. En daarbij komt dat de lange termijn gezondheidseffecten van een influenza besmetting bij lange na niet van dezelfde orde zijn als die van Corona.

Oh, en er gaan nog steeds mensen dood. Nu 15 tot 20 per dag. Ik zal u nog een berg grafieken besparen. En als we in een “dal” zitten zijn het er maar 2 of 3 per dag. Als direct gevolg van het virus dan. Indirect weten we het nog niet. Maar de recente oversterfte cijfers stemmen pessimistisch.

En dit alles terwijl een deel van Nederland zich nog steeds afschermt van de rest. Omdat ze het zich niet kunnen permitteren besmet te raken. En op geen enkele wijze is er nu nog iemand op bestuurlijk niveau die ook maar iets doet om hen weer een publiek leven terug te geven, anders dan te zeggen: “bescherm uzelf”. Ja, dat kan dus niet met op een willekeurige dag 350.000 besmette mensen om je heen die niet meer hoeven thuis te blijven.

Kortom, het is niet mild en het is niet over. En het advies van het OMT en het besluit van de regering zijn onbegrijpelijk en asociaal. In niets blijkt dat ze echt opkomen voor de volksgezondheid of voor bijvoorbeeld de hele zorgsector die de komende tijd de wrange vruchten moeten plukken van dit “optimistische” (pre-verkiezingen) beleid.

En nu kan ik niet veel meer dan een brief sturen, alweer. Maar misschien helpt het als meer mensen het doen.