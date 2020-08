SG-café zaterdag 01-08-2020 Dit is het Sargasso-café van zaterdag 01-08-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Overleg: wat als Trump niet vertrekt? “All of our scenarios ended in both street-level violence and political impasse,” said Rosa Brooks, a Georgetown law professor and former Defense Department official who co-organized the group known as the Transition Integrity Project. She described what they found in bleak terms: “The law is essentially ... it’s almost helpless against a president who’s willing to ignore it.” Aangezien Trump recent nog heeft laten weten een verlies niet per definitie te accepteren, deze week opperde om de verkiezingen uit te stellen, en hij bij grote regelmaat “He doesn’t have to win the election,” said Nils Gilman, a historian who leads research at a think tank called the Berggruen Institute and was an organizer of the exercise. “He just has to create a plausible narrative that he didn’t lose.” Het wordt een hete herfst. Een groep van specialisten en politici, waaronder Democraten en Republikeinen is samengekomen om diverse verkiezings-scenario's te bespreken : hoe om te gaan met verkiezingen waarbij Trump weigert op te stappen of waar de resultaten heel dicht bij elkaar liggen?Aangezien Trump recent nog heeft laten weten een verlies niet per definitie te accepteren, deze week opperde om de verkiezingen uit te stellen, en hij bij grote regelmaat onterecht claimt dat stemmen per post fraudegevoelig is, is het allemaal niet ondenkbaar.Het wordt een hete herfst.

