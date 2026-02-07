Zaterdag Nacht C🔅medy – afl 2 Ice Ice Baby

In deel 1 konden we meeleven met Satan die in een #metoo relatie zit met Donny T.

Toen was Satan zwanger van Donny T. maar 🤬 en toen 😬 🫢 😲 want 🤑 dus 👿 nu niet meer. Emotioneel gebroken zit Satan in de tuin van de White House als Vance hem benaderd ….

Maar Satan blijkt niet de enige te zijn met stevige emotionele issues. Kristi Noem hoofd van Homeland Security lijkt haar medicatie al ruim een jaar niet meer te nemen voor… teveel om op te noemen eigenlijk. Maar voordat we daar dieper op in gaan, eerst maar even een warme Jimmy Kimmel psycho analyse van sweetheart Kristi.

Terug naar Southpark waar Mister MacKey wanhopig een baan zoekt.

Verward door dit verhaal, het wordt allemaal wel duidelijk..of niet…

Even fast backward ⏪️ wat is eigelijk de screening om ICE agent te worden ? Gaat dat echt zo snel als bij mr Mackey ?

Volgende week Part 3, stay tuned !