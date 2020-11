Carel Stolker mag zichzelf wel eens wat meer achter de oren krabben

COLUMN - Met de recente implosie van Forum voor Democratie kwam daar ook weer eens het bericht van de Rector Magnificus van de Universiteit van Leiden, Carel Stolker, langs. Paul Cliteur diende zich weer eens te distantieren, nu voor het antisemitisme dat kennelijk leeft onder Forum. Want anders moesten we ons toch maar eens beraden op het hoogleraarschap van Paul Cliteur.

déjà-vu

Een gevoel van déjà-vu is hier op z’n plaats. Want in mei riep Stolker ook al eens iets soortgelijks: Cliteur mocht wel eens duidelijk maken waar hij stond in dat beeld dat Baudet had neergezet in zijn beruchte uilentoespraak – universiteiten als bolwerken van linkse ideologie, die de samenleving actief ondermijnen. We hebben er niet veel meer van gehoord. Cliteur pruttelde wat over afrekenen op eigen woorden, Stolker murmelde wat terug in het publiek, en Cliteur was in de maanden daarna nog steeds senator voor Forum, en nog steeds hoogleraar in Leiden. Dit in gedachten moeten we kennelijk ook niet al te veel verwachten van de recente schrobbering aan het adres van Cliteur.

Het feit dat Cliteur met zijn senatorschap voor forum een blamage is voor de academische wereld is triest te noemen; dat hij vervolgens ook nog met fluwelen handschoenen aangepakt wordt door zijn baas Stolker is nog triester. Want waarom is Cliteur dan nu ineens een grens over gegaan? Die grens is al veel langer overschreden.

Noblesse Oblige

Vooropgesteld: natuurlijk geldt voor Cliteur ook de vrijheid van meningsuiting, en de vrijheid om actief te worden voor een politieke partij. Hoe abject de ideeen van die partij over vrouwenrechten ook zijn, hoe sneu ze afgeven op ‘Marokkaanse’ treincontroleurs, of hoe onzinnig het gedweep met culturele identiteit van die partij ook is, Cliteur mag dat doen en zijn werkgever heeft zich daar niet mee te bemoeien.

Anders wordt het wanneer de standpunten van de partij van Cliteur lijnrecht ingaan tegen alles waar een universiteit, en dus ook een hoogleraarschap, voor staan. Aan een ambt van hoogleraar zit nou eenmaal een zeker prestige verbonden, en met dat prestige komen er ook normen en waarden mee, en een bepaalde voorbeeldfunctie – Noblesse Oblige. De term “Wetenschappelijke integriteit” is te sterk, maar “wetenschappelijke geloofwaardigheid” is zeker van toepassing.

Subsidieslurpende parasieten

Als Cliteur actief een partij ondersteunt die in één moeite door de hele academische wereld wegzet als een stel gevaarlijke landverraders, dan moet hij daar zeker op aangesproken worden. Nou moet Stolker nagegeven worden dat hij dat aanspreken inderdaad heeft gedaan, maar consequenties heeft dat kennelijk niet gehad. Wat heeft aanspreken dan voor zin, behalve dan dat het de bühne weer geruststelt?

En wat heeft Stolker gedaan met het feit dat Forum de hele klimaatwetenschap continu wegzet als een stel subsidieslurpende parasieten die de hele wereld systematisch zit voor te liegen? Stolker en Cliteur vertegenwoordigen allebei de academische wereld, maar kennelijk vindt Stolker klimaatwetenschap niet een onderdeel van de academische wereld? Hij voelt zich immers klaarblijkelijk niet geroepen die tak van wetenschap te verdedigen. Cliteur is met zijn senatorschap nou eenmaal verbonden aan uitspraken die Baudet als partijleider doet, en verbondenheid aan het wegzetten van een hele tak van wetenschap als frauderende charlatans is een hoogleraar onwaardig.

Hetzelfde kan trouwens opgemerkt worden voor biologen: ook die groep wetenschappers wordt weggezet als sentimentele nitwits wanneer Forum beweert dat stikstof geen enkel probleem is voor de natuur.

Falend journaille

Het landelijk journaille mag zichzelf trouwens net als Stolker ook wel eens wat meer achter de oren krabben. In de kritiekloze interviews die er recentelijk weer met Cliteur verschenen zijn in menig landelijk dagblad werd hem daarover nou bepaald niet het vuur aan de schenen gelegd. Cliteur vindt elke keer dat hij enkel aanspreekbaar moet zijn op zijn eigen uitspraken. Kennelijk ben je als senator niet aanspreekbaar op standpunten van de partij waarvoor je senator bent, of voor uitspraken van je politieke leider?

Die enkele keer dat de journalist dan doorvraagt over wat dan wel de standpunten van Cliteur zijn over klimaatverandering of over samenleving-ondermijnende universiteiten, dan pruttelt de man wat in algemene vaagheden, en is daarmee kennelijk de kous af en wordt er niet doorgevraagd. Waarmee we nu nog steeds niet weten wat Cliteur echt vindt van klimaatverandering. Lekker duidelijk voor een politicus die namens de bevolking wetten af of goed moet keuren.

Foute boel

Overigens vraag ik me sterk af in hoeverre politieke orientatie ook beroepsmatig niet op een uiterst dubieuze manier binnengeslopen is bij Cliteurs professie. Als Thierry Baudet een linkse anarchist was geweest, was de beoordeling van zijn proefschrift door Cliteur dan even positief uitgevallen? We kunnen dat natuurlijk niet weten, maar ik waag dat te betwijfelen. Het heeft er alle schijn van dat politieke orientatie op z’n minst meegespeeld heeft bij de academische beoordeling van het werk van een kandidaat. Wat uiteraard bijzonder foute boel is.

Gelukkig is Cliteur nu opgehoepeld als senator. Nu moet hij nog ophoepelen als hoogleraar. Laten we hopen dat Stolker nu eindelijk eens echt de rug recht houdt, en iemand die de positie van hoogleraar onwaardig is er gewoon uitknikkert. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zelfs als dat ten halve gekeerd al ver over de driekwart zit.

Maar iets zegt me dat dat niet gaat gebeuren.

Open waanlink