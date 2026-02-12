WorldPride 2026 🏳️‍🌈 Amsterdam

WorldPride wordt verwelkomd in…… Amsterdam van 25 juli tot en met 8 augustus 2026. Uiteraard met een thema, UNITY.

Het thema klinkt cliché maar ok, in 2001 mochten homo’s dan eindelijk ook truttig trouwen. Nederland was hiermee het eerste land in de hele wereld waar een huwelijk tussen homo’s mogelijk werd. Het is een lang gebeuren geweest met voornamelijk relipartijen die altijd mensenrechten inperken, omdat God dat zo wilt. Enfin, dit 25 jarig jubileum wordt nu werelds gevierd met elkaar. En een goed moment om helemaal los te gaan. Alles voor een tequila sunrise.

WorldPride is een soort PrideXL en duurt ook langer. Tot inmens lijden van FvD, enzo achterban. Dus dat is een extra feestelijk gevoel om het nog langer door hun strot te douwen.

©️ InterPride_fair use

Een recent voorbeeld van queer protest is Hongarije 2025 geweest, GrayPride omdat paleis eigenaar Orbán extreemrechts met zondebok politiek bediend terwijl die ze leeg rooft. Hij wilde daarom de Pride viering verbieden omdat een openlijke uiting daarvan een slecht voorbeeld voor kinderen zou zijn. Maar de activistische Hongaarse Hond met Twee Staarten-partij, een parodiebeweging die geregistreerd staat als politieke partij, had een ludiek antwoord.

Ze organiseerde GrayPride, maakte grijze Pride vlaggen, en riepen online op om mee te doen met een mars, gekleed in grijze kleding. En duizenden mensen kwamen, queers, hetero’s , bijna iedereen in grijs tinten. Met grijze Pride vlaggen, een verzet tegen Orbán en ook humor. In 2025 ging Pride gewoon beginnen in Boedapest, fuck Orbán en welkom Femke Halsema en vele anderen kwamen toen.

©️ InterPride_fair use

WorldPride danste voor de eerste keer in de Italiaanse straten van Rome. Dat was in 2000. Paus Johannes Paulus II, in een weinig flaterende jurk sprak christelijke woorden van haat uit. Er was goed en kwaad en queers waren.. en nog meer negativo gelul. Boeie, lgbtiaq+ heeft in ieder geval geen P van Pedo Priester.

©️ InterPride_ fair use

Zes jaar later confronteerde wij Israël in Jerusalem. Eigenlijk zou in 2005 WorldPride in Tel Aviv plaatsvinden, maar veel queers stonden daar niet achter. Om Palestina, en het verdeelde queer organisaties. In datzelfde jaar, tijdens een Jerusalem Pride viel een ultra-orthodoxe joodse man willekeurig homo’s aan met een mes, niet voor de eerste keer trouwens. WorldPride werd uitgesteld en 1 jaar later deden we een glitter invasie in Jerusalem. WorldPride koos strategisch voor die stad. Als protest tegen de constante weerstand van ultra orthodoxe joden, die trouwens met jutte zakken over hun hoofd hun grote woede naar queers lieten zien tijdens de Pridemars, waar zij rijen hadden gevormd. Ze zullen het best warm hebben gehad…

WorldPride en Pride zijn nu weer niet goed bezig met de sponsoring. Booking.com, ING, en nog meer van dat. Ook daarover is veel te doen, maar er veranderd weinig daarin, helaas.

©️ Vitaly Gariev_ Unsplash

Het heterohuwelijk of zoals de hetero’s het noemen huwelijk. Of scheiding. Wat wij, de queers dan heteroscheiding noemen.

Dat woord homohuwelijk is omdat men heterohuwelijk als de norm zet. Maar hetero’s zijn niet de norm, diversiteit is de norm. Als homo’s gelijk vrij hadden kunnen leven dan hadden meer kinderen ouders gehad. En hetero’s waarschijnlijk minder kinderen, omdat er dan meer uitwisseling van levensstijlen waren geweest.

Het Amsterdam WorldPride programma vind je hier.