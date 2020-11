(G)een partij te veel

© Ximaar Aanplakbord verkiezingen

Hoeveel politieke partijen zullen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021?

Na de verkiezingen in 2017 telde de Tweede Kamer dertien fracties. Momenteel zijn het er zestien. Na de volgende Kamerverkiezingen zien we misschien niet meer dan twaalf fracties terug.

Dat zal deels afhangen van de deelname van Forum voor Democratie. Thierry Baudet zou gezegd hebben dat de partij niet mee kan doen aan de verkiezingen, zolang de ruzies tussen hem en het bestuur voortduren (in De Telegraaf).

De NOS meldt tegelijkertijd dat Baudet verder wil gaan met de Tweede Kamerverkiezingen “en denkt dat 50.000 leden achter hem staan.

Daarbij is de vraag wat de vertrekkende FvD-leden gaan doen. Alsnog een nieuwe partij oprichten? Of zich aansluiten bij bestaande partijen, die in maart 2021 op zeteljacht willen?

Het blijft ongewis, maar de kans dat we FvD volgend jaar terug zullen zien in de Tweede Kamer is uiterst klein.

Optie 1: de partij wil wel, maar krijgt het organisatorisch niet meer rond en ziet van deelname af. Optie 2: de partij verschijnt nog wel op de stembiljetten, maar de kiezers zijn het gedoe zo zat dat de partij de kiesdrempel niet haalt.

Dat is dus één partij minder.

Vier minder

Van de huidige eenmensfracties valt ook niet veel te verwachten. Wybren Van Haga is lid geworden van FvD en staat (stond?) op de achtste plaats van de top-10 kandidaten die FvD op 31 oktober presenteerde.

Van de parlementaire ambities van Femke Merel van Kooten-Arissen, die op 16 juli 2019 uit de Partij voor de Dieren stapte, is momenteel niets bekend

En Henk Krol, ach, de dolende Krol….

Op 3 mei stapte hij uit 50Plus en vormde met Van Kooten-Arissen een onafhankelijke tweemansfractie. Hij richtte de Partij voor de Toekomst op. Op 29 juni werd gefuseerd met Groep Otten (GO). Henk Otten had zich afgesplitst van het FvD. Krol zou de lijsttrekker worden.

Op 18 oktober nam Krol weer afscheid van de Partij voor de Toekomst. Deze week maakte hij bekend als LHK (Lijst Henk Krol) mee te doen aan de verkiezingen.

Dat zijn dus drie partijen minder, samen met het FVD een totaal van vier partijen minder na maart 2021.

Nieuwe kanshebbers?

Er zou altijd nog een nieuwe partij een zeteltje of twee kunnen veroveren, maar echt grote kanshebbers zijn (nog?) niet gespot.

Er zijn nu 47 partijen bij de Kiesraad geregistreerd die niet in de Tweede Kamer zitten. Eind september waren dat er vijf minder (42).

Met de reeds zittende partijen telt het register nu 60 partijen. Bij de verkiezingen van 2010 stonden 61 partijen geregistreerd. Het na-oorlogse record werd in 1989 gevestigd: 64 partijen geregistreerd.

De meeste huidige Tweede Kamerpartijen hebben hun concept verkiezingsprogramma al bekend gemaakt. 50PLUS heeft al een definitief programma. De CU, DENK en FvD hebben hun verkiezingsprogramma voor 2012 – 2025 nog niet geopenbaard.

Vier weg – vier erbij?

Van de 47 geregistreerde partijen die niet in de Kamer vertegenwoordigd zijn hebben tot nu toe slechts vier partijen een verkiezingsprogramma en kandidaten gepresenteerd:

BIJ1, doet mee met 18 kandidaten. De partij is opgericht door activiste Sylvana Simons en 1 zetel in de gemeenteraad van Amsterdam.

BBB (BoerBurgerBeweging), wil ook met 18 kandidaten meedoen.

Volt Nederland doet mee met 6 kandidaten. Volt is een beweging die is vertegenwoordigd in het EU parlement, in 20 gemeenteraden in Duitsland, Italië en Bulgarije en in 2 Duitse districtsraden)

VSN (Vrij en Sociaal Nederland – 9 kandidaten) heeft het partijprogramma vormgegeven in hun Thema-Wijzer. De partij lijkt het politieke toevluchtsoord te worden voor anti-5G en viruswaanzinnigen.

Zeven op komst

Dan zijn er nog zeven partijen die wel aangegeven hebben aan de verkiezingen mee te gaan doen, maar die het verkiezingsprogramma en/of de kandidatenlijst nog niet rond hebben:

De Piratenpartij: wel een programma en zes genomineerden voor het lijsttrekkerschap.

LHK (Lijst Henk Krol): geen programma en het lijkt er op dat lijsttrekker Krol de enige zal zijn die op het stembiljet zal verschijnen.

Partij voor de Toekomst GO: geen programma en kandidatenlijst. Is als fractie Otten met 2 zetels in Eerste Kamer vertegenwoordigd en heeft ook zetels in he EU parlement en de Provinciale Staten van Flevoland en Noord- en Zuid-Holland.

NIDA (vertegenwoordigd in gemeenteraden van Rotterdam, Den Haag, Almere): geen programma en kandidatenlijst.

Code Oranje: geen verkiezingsprogramma, wel een kandidatenlijst onder aanvoering van lijsttrekker De Mos (in gemeenteraad Den Haag als Fractievoorzitter Hart voor Den Haag/Groep de Mos). Verder op de lijst advocaat Peter Plasman en Tanya Hoogwerf, die nu voor Leefbaar Rotterdam in de gemeenteraad van Rotterdam zit.

De Basis (Basisinkomen Partij) zoekt nog een lijsttrekker voor hun 10-punten partijprogramma.

Nieuwe Democratie heeft een uitgebreid programma, maar de partij zoekt nog nieuwe bestuursleden en kandidaten voor de verkiezingen. Initiatienemer is psycholoog Wim van Dijk, die voorstander is van een ‘laatstewilmiddel’ voor mensen die vinden dat hun leven voltooid is (zie Ideaal1, punt 1 uit partijprogramma en interview in De Volkskrant).

Een overzichtelijk stembiljet

Als deze partijen een plaats te krijgen op de stembiljetten, dan kunnen we op 17 maart 2021 uit 18 partijen kiezen. Bij de vorige verkiezingen stonden er 28 partijen op de enorme stembiljetten.

Het ziet er naar uit dat we met een wat kleiner stembiljet te maken krijgen. Nog tot 21 december kunnen politieke partijen hun partijnaam bij de Kiesraad laten registreren en 1 februari 2021 is dan ‘de dag van kandidaatstelling’ en moeten de kandidatenlijsten ingeleverd worden.

Dat is zo kort dag dat je er eigenlijk geen tijd meer is voor vlammende partijruzies.